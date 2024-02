Insulti e aggressioni quotidiane ad ex moglie e figlio | 68enne allontanato dalla casa familiare

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di una mirata attività d’indagine coordinataProcura della Repubblica di Benevento, nella giornata odierna, personale della Stazione CC di Arpaia, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamentocon prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un uomo sessantottenne, gravemente indiziato dei delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni pluriaggravate ai danni della exe delancora conviventi. Le indagini venivano avviate in seguito all’intervento effettuato ...

