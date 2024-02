Instant Slow Motion | in arrivo su Galaxy S23 | Z Fold Flip5 e Tab S9

L' Instant Slow Motion degli S24 arriverà su altri Galaxy, tablet inclusi. Non si tratta di un'indiscrezione ma di una comunicazione ufficiale , una certezza per gli appassionati della community coreana

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L‘è ufficialmente insui dispositivi della famigliaS23, Z5, Ze Tab S9 Buone notizie per i possessori di smartphone e tablet Samsung: la funzione, introdotta con la serieS24, arriverà anche su alcuni modelli di precedente generazione. La notizia non arriva da un’indiscrezione, ma da una comunicazione ufficiale di un responsabile Samsung all’interno della community coreana dell’azienda.: l’hardware come chiave di volta La funzione sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare i flussi video e generare frame intermedi mancanti, ...