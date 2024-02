Instabilità geopolitica e rischi deglobalizzazione | le prove da affrontare nel 2024

In uno scenario caratterizzato da una crescente instabilità geopolitica , significativi rischi di deglobalizzazione e possibili frammentazioni delle catene produttive , le previsioni di crescita economica rimangono caute (crescita lieve + moderata

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In uno scenario caratterizzato da una crescente, significatividie possibili frammentazioni delle catene produttive, le previsioni di crescita economica rimangono caute (crescita lieve + moderata per il 61% deli operatori). Si spegne la fiammata inflattiva durata 24 mesi: per la maggior parte degli operatori (56%) nell’inflazione in Europa scende al di sotto del 2,5%, ma il target viene raggiunto solo nel 2025 (61%). Le politiche delle Banche Centrali hanno avuto quindi gli effetti desiderati, ma sul futuro prossimo gli operatori si dividono a metà tra coloro che prevedono un’attenuazione della politica monetaria nella prima metà dell’anno e coloro che la ritengono ancora necessaria. Queste le principali evidenze dell’AIPB Outlook ...