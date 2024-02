la società rischia la chiusura e, aldilà delle semplificazioni già si parla di cassa integrazione per gli addetti del Ctgs, per Incalza ancora Innocenzi, 'mi chiedo se esiste un piano per far

INNOCENZI, "CTGS RISCHIA TRACOLLO E COMUNE DELL'AQUILA TACE, SUBITO CONSIGLIO STRAORDINARIO" (Di giovedì 15 febbraio 2024) L'AQUILA - "Il COMUNE DELL'AQUILA deve dire cosa intende fare per affrontare la drammatica emergenza rappresentata dalla Funivia del Gran Sasso, che sarà oggetto di sospensione DELL'autorizzazione al pubblico esercizio dal prossimo primo maggio. Deve dire quale sarà il futuro dei lavoratori del Centro Turistico del Gran Sasso, una sua società, e rivelare quanto si presume potrà durare la sospensione del servizio per la sostituzione DELLe funi e dove si reperiranno le risorse. Venga SUBITO convocato un CONSIGLIO comunale STRAORDINARIO, perché questo silenzio è imbarazzante ed inaccettabile". Ad affermarlo è Rita INNOCENZI, sindacalista DELLa Cgil, candidata del Partito Democratico alle elezioni del 10 ...

