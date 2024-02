Innescano un mega incendio durante la festa per il bebè causando la morte di un vigile del fuoco | marito e moglie si dichiarano colpevoli di omicidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Avevano organizzato un servizio fotografico per scoprire il sesso del nascituro, ma, a causa di un dispositivo pirotecnico generatore di fumo, ne era scaturito unche ha devastato 30 chilometri quadrati di forestaladi undel. Era il 2020 e teatro della tragedia era un ranch a Yucaipa, in California. Ora la coppia suo malgrado protagonista si è dichiarata colpevole: lui, Refugio Jimenez Jr., andrà in prigione per un anno e pagherà una multa di 1,8 milioni di dollari oltre a dover scontare due anni di libertà vigilata e 200 ore di servizio comunitario, lei, Angelina Jimenez, è stata condannata a un anno di libertà vigilata e di servizio comunitario. Il procuratore distrettuale Jason Anderson ha dichiarato, come riporta DailyMail: “Risolvere il caso non sarebbe mai ...