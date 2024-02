tempi di recupero dell'attaccante dall'infortunio con la Fiorentina ha già effettuato in estate l' Pereyra e le piste alternative per un colpo last chiede 4 milioni di euro per il 33enne argentino,

Infortunio Pereyra: l'argentino salta anche il Cagliari? (Di giovedì 15 febbraio 2024) Preoccupano in casa Udinese le condizioni di Pereyra, alle prese con un Infortunio: i dubbi sulla presenza dell'argentino contro il Cagliari L'Udinese sta preparando la partita contro il Cagliari, ma Cioffi deve fare i conti con l'Infortunio di Pereyra. El Tucu, come riportato da Gazzetta.it, rischia di rimanere fermo per ancora una settimana. Ieri pomeriggio il calciatore argentino si è ancora allenato a parte dal resto della squadra e in vista della partita contro i sardi è difficile che riesca a recuperare. La speranza di Cioffi è quella di averlo quanto meno in panchina.

Udinese - le ultime sull’infortunio di Pereyra : con l’Atalanta ci sarà? Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese, era uscito dal campo malconcio al termine del primo tempo della sfida contro il Milan Roberto ... (calcionews24)

Ecco i giocatori consigliati per il prossimo turno di campionato Col mercato ufficialmente chiuso e le varie squadre di Serie A lanciate nel raggiungimento dei propri obiettivi, torna nel vivo il campionato e di conseguenza torna il fantacalcio. Come ogni settimana ... Udinese, frenata per Pereyra: il “Tucu” contro il Cagliari forse solo in panchina Il capitano bianconero è più lontano dal recupero a cui avevano fatto pensare le prime valutazioni mediche seguite al risentimento muscolare rimediato con il ... Serie A, stasera Juve-Udinese chiude la 24esima giornata (LaPresse) Si chiude con Juventus-Udinese stasera alle 20.45 la 24esima giornata di serie A. I bianconeri di Torino hanno bisogno di una vittoria ...

