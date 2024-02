Infortunio Brahim Diaz | svelato il rientro | ecco quando tornerà

Nemmeno Diaz che si infortuna fa molto rimpiangere il grande con una prova maiuscola che si chiude anzitempo con un infortunio che proprio in seguito all'infortunio di Brahim che si ferma

(Di giovedì 15 febbraio 2024), ex Milan ora al Real Madrid, si era fatta male contro il Lipsia in Champions League, dove aveva anche segnatoè stato il protagonista assoluto della sfida tra Real Madrid-Lipsia, andata degli ottavi di Champions League con l’ex Milan decisivo con un grandissimo gol a giro che ha regalato la vittoria ai Blancos. Il fantasista spagnolo è uscito all’83’ per, accusando un problema muscolare e chiedendo immediatamente il cambio a Carlo Ancelotti. Si temeva il peggio invece non è così dato che Fabrizio Romano ha rivelato chesarà disponibile per la partita di campionato contro il Rayo Vallecano. I test hanno dato esito positivo eè pronto a tornare in campo.