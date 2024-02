Inflazione 2024 | cosa è aumentato di più negli ultimi anni? Cifre aggiornamento 15 FEBBRAIO

L'unica cosa che non è aumentata è il nostro prodotto genuino che tiriamo dai nostri terreni, non ha subito inflazione e quindi se si va avanti cosi chiudiamo. Sui trattori ci sono tutti giovani,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ultime notizie: i beni che hanno subito gli aumenti maggioridueil carovita ha colpito duramente le famiglie italiane. In media, la crescita dei prezzi le ha portate a spendere oltre 4mila euro in più. Quali sono i beni che hanno subito gli aumenti maggiori? Uno sguardo veloce allediffuse dalla Cgia di Mestre. Assegno inclusione Carta acquisti: quando sono compatibili?: 4mila euro in più a famiglia dal 2021 a oggi: tra il 2021 e il 2023, il carovita ha colpito duramente le famiglie italiane. In media, la ...

La protesta dei trattori a Napoli: «Burocrazia e costi alti, a rischio novemila imprese» Novemila imprese agricole tra Napoli e provincia a rischio fallimento, decine di migliaia di relativi posti di lavoro vicinissimi ad andare in fumo. Prodotti tipici, famosi in tutto il mondo, come il.

A Cuba i ladri di polli stanno mettendo in difficoltà il regime 133 tonnellate di carne sono state rubate all'interno di un'azienda statale, per un beneficio illecito stimato in 1,35 milioni di dollari. Uno scandalo che arriva nel mezzo di una grave crisi economic ...

Cenetta e regali. Per sei su dieci costa 85 euro Un valore in crescita di 14 euro rispetto allo scorso anno, ma a trainare – per quasi la metà dell’incremento – è l’inflazione. E l’aumento dei prezzi pesa sulle scelte degli innamorati, anche a ...