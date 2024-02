Industria | ass Guidesi | “Piano perchè la Lombardia resti prima regione manifatturera d’Europa”

No, non è un caso che la Lombardia sia diventata la locomotiva europea dell'industria manifatturiera. Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia guarda i dati dell'ultimo 'Booklet Economia', realizzato dal Centro studi di Assolombarda dove è

(Adnkronos) – No, non è un caso che lasia diventata la locomotiva europea dell'manifatturiera. Guido, assessore allo Sviluppo economico dellaguarda i dati dell'ultimo 'Booklet Economia', realizzato dal Centro studi di Assolombarda dove è scritto nero su bianco che la crescita del Pil lombardo è a livelli asiatici: 5,5% nel 2023 e spiega. "Da un anno -dice all'Adnkronos- laè diventata lamanifatturierae vogliamo continuare ad esserlo. Abbiamo unle sul manifatturiero e anche gli altri settori, come l'agricoltura e il turismo, ci aiutano notevolmente". La crescita economica dell'anno appena passato "è dettata da diversi fattori. In particolare -sottolinea- siamo molto soddisfatti dalla crescita del settore manifatturiero e delle esportazioni".