Incinta di 8 mesi | Federica muore in ospedale con la bimba in grembo | indagati 15 medici

Si terranno oggi a Varese i funerali di Michela Valdes , 34enne morta in ospedale a Milano dopo 18 mesi trascorsi senza più riprendere conoscenza. ... (fanpage)

Personaggi tv. Il famosissimo ex calciatore ha dato il lieto annuncio: la sua fidanzata è al quarto mese di gravidanza. La coppia aspetta un bambino ... (tvzap)

Varese, 14 febbraio 2024 – Il tragico incidente, il 7 agosto 2022, in Puglia , Michela Valdes , 34 anni, originaria di Varese, riportava traumi ... (ilgiorno)

Michela Valdes muore 18 mesi dopo un gravissimo incidente. Era incinta di poche settimane

Varese – Non c’è stato nessun lieto fine per Michela Valdes, 34 anni, morta diciotto mesi dopo un drammatico incidente avvenuto in Salento e da ... (ilgiorno)