Incidenti | tampona un' auto | scende e si accascia | 75enne grave nel cremonese

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, sembra che la conducente dell'auto sia stata accecata dal sole, impedendole di frenare in tempo per evitare la collisione. Poco dopo sull'autostrada A19

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Un uomo di 75 anni è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio dopo averto un'. E' accaduto poco prima delle 9 di stamane a Vescovato, nel. L'uomo stava percorrendo la provinciale ex Ss10 a bordo della sua, quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Dopo averto un', è sceso per accertarsi dei danni, ma improvvisamente si èto al suolo in preda ad un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Areu 118, che lo hanno rinvenuto in arresto cardiocircolatorio. L'uomo è stato immediatamente ospedalizzato con manovre di rianimazione e trasferito in codice rosso all'ospedale di Cremona. La conducente dell'ta, una donna di 40 anni, ha riportato un trauma al collo e alla schiena ed è stata trasferita anche lei al pronto soccorso del nosocomio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale.