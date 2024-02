Incidenti stabili intorno ai 180 | Ma più investimenti e pirati

cinque ustionati e centinaia di stabili rimasti senza La Russia sta andando a pezzi, e gli incidenti con le caldaie, che hanno cavi, pompe, turbine, caldaie, motori - si aggira intorno al 65 -

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nel 2023 la polizia locale colognese ha risposto a 4.540 richieste di intervento dalla centrale operativa. Le sanzioni sono state 14.292, in linea con altri anni. Il 73,81% delle multe viene conciliato subito: "Un dato discreto, ma non eccezionale", commenta il comandante Silvano Moioli. Quattromila i punti sottratti, 658 i veicoli rimossi. "Via Dalla Chiesa, via Papa Giovanni XXIII, corso Roma, via Visconti, via Boccaccio e via Manzoni si configurano come le strade più critiche. "Il trend deglidal 2000 è sempre in discesa e negli ultimi anni costante. Ne avevamo rilevati 340 nel 2000, poi ci sono stati anni di su e giù e dal 2010 è stato sempre in calo". Nel 2020, in piena epoca Covid, i sinistri furono 134. "Non si poteva girare se non per comprovati motivi, quindi significa che quello è l’obiettivo massimo che si può raggiungere. In questi ultimi anni, ...