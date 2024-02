Incidente sull’Aurelia | auto contro moto | muore centauro

Incidente mortale poco fa al km 31 dell'Aurelia, sul rettilineo nei pressi della pompa di benzina. A perdere la vita un centauro di 24 anni che si è scontrato con una vettura.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Fiumicino, 15 febbraio 2024 – Unmortale è avvenuto sull‘Aurelia, all’altezza di Palidoro: un’e unasarebbero venute a collisione, per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio il conducente della, un ragazzo di 24 anni. Inutili i tentativi dei soccorsi di rianimarlo. Sul posto presenti i carabinieri. L’si è verificato all’altezza del chilometro 31.700 ed il traffico al momento è in tilt in entrambe le direzioni di marcia.

Paura oggi pomeriggio sulla Via Aurelia nel Comune di Cerveteri. A causa di un incidente un’ auto è finita in un canale di scolo: due le persone ... (ilcorrieredellacitta)

Tragedia su via Aurelia in provincia di Roma, dove un motociclista 24enne è morto e un automobilista è rimasto grave mente ferito.Continua a leggere (fanpage)

Incidente sulla via Aurelia, morto un motociclista 24enne, grave un automobilista Tragedia su via Aurelia in provincia di Roma, dove un motociclista 24enne è morto e un automobilista è rimasto gravemente ferito ...

Marsala, è fuori pericolo il giovane rimasto coinvolto nell'incidente di via Alighieri Un giovane di 23 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala. E' questo l'esito di un grave incidente che si è verificato questa sera in via Dante Alighieri ...

Incidente sull’Aurelia: muore centauro FIUMICINO – Incidente mortale al km 31.700 della statale Aurelia, all’altezza di Palidoro. Un’auto e una moto sarebbero venute a collisione, per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggi ...