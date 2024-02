Incidente mortale ad Acilia | pedone travolto e ucciso

L'incidente mortale ha avuto luogo nella frazione romana di Acilia, a pochi chilometri da Fiumicino Sul posto sono intervenuti gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale, che

(Di giovedì 15 febbraio 2024)adstamattina. Unè stato. Ennesima tragedia lungo le strade della Capitale. In corso i rilievi da parte della Polizia Locale. Polizia Locale di Roma Capitale – (ilcorrieredellacitta.com)Dramma, purtroppo soltanto l’ultimo di una lunga serie, lungo le strade della Capitale. Adstamani, giovedì 15 febbraio 2024, unè statoda un’auto. L’, secondo le prime informazioni disponibili, è avvenuto lungo Via della Salvia. Purtroppo nonostante i soccorsi per ilnon c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia ...