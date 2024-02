Inciampa e muore Esperto alpinista perde la vita sulla Grignetta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) "Amore aspettami, un’oretta e mezza e arrivo, questa sera usciamo a festeggiare San Valentino". Ernesto e sua moglie però San Valentino non lo hanno più festeggiato, come lui invece le aveva promesso durante l’ultima telefonatavia del ritorno. Ernesto Tresoldi, pensionato di 76 anni di Sulbiate, èto probabilmente nei suoi stessi ramponi ed è precipitato in un canalone per un centinaio di metri. L’amico che era con lui e con cui stava scendendo dalla, che era chinato per togliersi i ramponi perché ormai stavano per affrontare l’ultimo tratto del sentiero e arrivare al parcheggio dei Pian dei Resinelli, non lo ha visto cadere, ha sentito solo un urlo e quando si è voltato Ernesto non c’era più. Ha subito chiesto aiuto e con lui altri escursionisti che si trovavano un poco più a monte e che al contrario hanno ...