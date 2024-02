Incendio in un appartamento di via Ciccotti | vigili del fuoco in azione

sicurezza dell'appartamento colpito dalle fiamme nella mattinata di oggi, 15 febbraio, in via Macchieraldo, a Biella. Sul posto mezzi autobotti, autopompe e autoscala per lo spegnimento dell'incendio.

Milano, 15 febbraio 2024 – Un Incendio è divampato, nel pomeriggio di oggi, all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina in via Ciccotti 12. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco, che sono intervenuti con un'autoscala e carro soccorso. Le fiamme sono state domate in breve tempo evitando così il propagarsi ai piani superiori e inferiori dello stabile. Le squadre di soccorso hanno poi effettuato le operazioni di bonifica e messo in sicurezza la zona interessata. Da chiarire le cause e la dinamica del rogo. Grazie all'arrivo tempestivo dei pompieri è stata anche scongiurata l'evacuazione del condominio ed evitato il coinvolgimento di persone. Sul posto anche carabinieri e 118.

