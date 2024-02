Incendio al ristorante Taverna di Cecco | paura ad Ascoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – Apprensione questo pomeriggio per unche si è sviluppato all’interno deldiad. Le fiamme hanno riguardato essenzialmente la canna fumaria, ma i vigili del fuoco stanno valutando se sia stata interessata anche la travatura del tetto del locale a due passi da Forte Malatesta. I vigili stanno operando con sette unità, un’autobotte, un’autoscala e una campagnola idrica. La situazione ha creato anche disagi al traffico per via dei curiosi che, transitando sul ponte di Porta Maggiore, hanno rallentato causando la fila di auto, anche provenienti da viale De Gasperi.