In studio staccano su Sinner | De Rossi ne resta incantato | “Ha una qualità dei campioni veri”

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il tecnico della Roma è a Rotterdam per la sfida di andata dei sedicesimi di Europa League. Sta commentando il pareggio della Roma contro il Feyenoord quando inmandano in onda le immagini della gara di: "Jannik è un ragazzo educato, può sembrare una scemenza ma non lo è. Mi sembra di guardare un fenomeno".

