ai lati del portiere svizzero in fase di costruzione dal basso. si creava lo spazio per servire il mediano, libero dalla la sforbiciata con cui prova a impattare il pallone carambolato in porta

In prova il mediano svizzero Bega. Un déjà vu dopo la favola di Girma? (Di giovedì 15 febbraio 2024) Sembra un déjà vu perché anche a inizio 2023 ai campi di allenamento c’era un centrocampista svizzero giovane (e molto alto) in prova: un anno fa si trattava di Natan Girma, mentre ora parliamo di Leorat Bega. Da lunedì è infatti in prova con la Reggiana e si allena ai campi di via Agosti. Bega è un mediano alto 193 centimetri e molto forte fisicamente: ha anche una tecnica sufficiente per destreggiarsi bene nella zona centrale del campo in impostazione. In determinate situazioni, vista la struttura fisica, può anche essere impiegato come difensore centrale. Ha 20 anni, essendo nato il 18 luglio del 2003 a Ginevra, in Svizzera. È di origini kosovare e risulta svincolato dal settembre del 2022. È tutto da scoprire, visto che tra i "grandi" ha nel ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Sembra unvu perché anche a inizio 2023 ai campi di allenamento c’era un centrocampistagiovane (e molto alto) in: un anno fa si trattava di Natan, mentre ora parliamo di Leorat. Da lunedì è infatti incon la Reggiana e si allena ai campi di via Agosti.è unalto 193 centimetri e molto forte fisicamente: ha anche una tecnica sufficiente per destreggiarsi bene nella zona centrale del campo in impostazione. In determinate situazioni, vista la struttura fisica, può anche essere impiegato come difensore centrale. Ha 20 anni, essendo nato il 18 luglio del 2003 a Ginevra, in Svizzera. È di origini kosovare e risulta svincolato dal settembre del 2022. È tutto da scoprire, visto che tra i "grandi" ha nel ...

