In memoria di Vezio e gli altri invisibili Giornata speciale con i senza fissa dimora

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Alla fine ti rimane solo la proprietà del nome e quello non lo confidi al primo che passa, ma a chi significa qualcosa per te. Il nome ilo dicono agli amici che si fermano almeno un po’. Sono stati 160 i nomi e le storie che alle messa indi, celebrata nella chiesa di Santa Maria dei Ricci dalla Comunità di Sant’Egidio con tanti amici di strada, sono stati ricordati nella loro preziosa e sofferta unicità. Nomi e vite conosciuti così, portando da mangiare da oltre trent’anni, lasciando sì il cibo, ma cogliendo l’occasione di entrare in storie di confine, certamente, ma in realtà anche molto comuni: il lavoro perso, la separazione finita malissimo, l’espulsione da una famiglia, dire ai cari lontani che si sta bene mentre invece non si ha più un tetto sulla testa, ...