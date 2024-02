Roma, 15 feb. Via libera definitivo al ddl di ratifica del protocollo Italia - Albania da parte del Senato: i si' sono stati 93, i no 61 e nessun astenuto. Il complessiva per non piu' di 3mila

In Italia più di 3mila Comuni sono rimasti senza banche: solo nel 2023 chiuse 823 filiali (Di giovedì 15 febbraio 2024) Secondo l'Osservatorio sulla desertificazione bancaria della First Cisl, il sindacato di categoria, solo nel 2023 sono state chiuse ben 823 filiali, facendo salire 3.300 il numero dei Comuni senza accesso ai servizi bancari. E sembra che il fenomeno sia destinato a peggiorare nei prossimi anni, come osserva il segretario della First Cisl Riccardo Colombani.

