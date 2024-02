In Iran instabilità e insicurezza pesano sull’ambizione energetica regionale

del transito generalizza indiscriminatamente l'insicurezza per l' che negli anni '80 studente nell'Iran khomeinista. Nel 1992, i propri satelliti in un Medio Oriente consegnato all'instabilità con

Nella nottata di mercoledì il gasdotto principale del sistema Iraniano è stato soggetto a tre incidenti gravi, di cui due, stando al ministro del petrolio Jawad Owji, sono stati "atti terroristici di sabotaggio". Il direttore delle spedizioni della National Iranian Gas Company Saeed Aghili ha dichiarato che due esplosioni hanno causato incendi ai gasdotti nei pressi di Isfahan, nell'Iran centro-occidentale, e Shiraz, non distante dal Golfo Persico. Sui social sono circolati video dell'esplosione prima che si aggiungessero le notizie del secondo incidente. La situazione è sotto controllo e la rete nazionale è stabile, scrive l'agenzia di stampa di Teheran, che questa volta non ha indicato colpevoli. Avvenimenti del genere accadono con una certa frequenza in Iran; a settembre un incendio ha colpito una base militare ...

