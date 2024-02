In che senso Fedez può dire di essere “nullatenente” e com’è possibile | lo spiega l’esperto

non ne capisco il senso e lo scopo, se non quello di dare un' Così Fedez commenta la notizia dell'esposto che il Codacons ha

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Quella di, forse, è stata un'affermazione non corretta tecnicamente, "ma la sua intenzione non era altro cheche non aveva nulla intestato a luittamente". Così ai microfoni di Fanpage.it Angelo Cremonese, professore incaricato di Scienza delle finanze all'Università LUISS Guido Carli.

L'ormai ex allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi , ha postato sul suo profilo Instagram il suo pensiero in relazione all'esperienza... (calciomercato)

Le ricerche del Systems Biology Group Lab di Roma aprono la via per una nuova concezione di farmaci Per tumor reversion si intende il processo attraverso il quale il fenotipo maligno delle cellule tumorali si trasforma in benigno. Questa involuzione, che talvolta avviene spontaneamente, potrebbe ...

Forza Italia conservi il nome di Berlusconi: ricorderà il senso dell’impegno Cosa più di questo rappresenta un valore positivo da trasmettere a un giovane di 18 anni che nel 2030 si vorrà iscrivere ad un partito liberale, popolare ed europeo come Forza Italia Essere un passo ...

Paolo Bonolis è pronto al ritorno in Rai: “Spera di fare Sanremo e Il Senso della Vita” Paolo Bonolis è pronto al ritorno in Rai: “Spera di fare Sanremo e Il Senso della Vita”. Andiamo a scoprire nel dettaglio la notizia ...