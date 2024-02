I VPN aiutano a mantenere l'anonimato in rete? È importante tenere presente che non è necessario affidarsi a un'altra azienda per configurare una VPN . Esistono alcune opzioni per impostare la

Impostare una VPN sul Router per una connessione protetta con ogni dispositivo (Di giovedì 15 febbraio 2024) Navigare senza lasciare tracce al giorno d'oggi è davvero molto difficile, visto che tutti i provider sono costrettio a monitorare il traffico Internet di ogni utente, così da poter tracciare le attività svolte in rete. Se vogliamo proteggere l'intero traffico della nostra rete ed impedire che qualcuno possa sapere esattamente cosa stiamo scaricando, vedendo o facendo dovremo configurare un servizio VPN direttamente all'interno del Router, così da poter realizzare una connessione protetta a monte ed evitare qualsiasi tipo di filtraggio e di controllo sulla nostra linea. La procedura non è molto difficile, specie se puntiamo da subito su un Router che supporti le VPN esterne (ossia disponga di un client VPN). LEGGI ANCHE: VPN premium più veloci, affidabili e senza limiti 1) Cos'è una VPN su ...

