Immobile: «Possiamo passare il turno di Champions League» (Di giovedì 15 febbraio 2024) L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato così della vittoria contro il Bayern Monaco: sottolineando la prestazione della squadra Intervistato da Mediaset dopo Lazio-Bayern Monaco di Champions League, l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile ha rilasciato qualche dichiarazione. PAROLE – «Giusto sottolineare la prestazione della squadra, la voglia di combattere su ogni pallone e di vincere su ogni duello per portare a casa questa partita. Lo spirito di sacrificio c’è stato questa sera, credo che se ci accompagna per tutta la stagione ci toglieremo grandi soddisfazioni. Sia prima sia dopo il gol abbiamo avuto tante occasioni per poter non aver questo rammarico, è un peccato ma ci portiamo a casa questa vittoria che ci dà un grande morale anche per il prosieguo della stagione. Bayern, se è quello che ci ... Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di giovedì 15 febbraio 2024) L’attaccante della Lazio Ciroha parlato così della vittoria contro il Bayern Monaco: sottolineando la prestazione della squadra Intervistato da Mediaset dopo Lazio-Bayern Monaco di, l’attaccante biancoceleste Ciroha rilasciato qualche dichiarazione. PAROLE – «Giusto sottolineare la prestazione della squadra, la voglia di combattere su ogni pallone e di vincere su ogni duello per portare a casa questa partita. Lo spirito di sacrificio c’è stato questa sera, credo che se ci accompagna per tutta la stagione ci toglieremo grandi soddisfazioni. Sia prima sia dopo il gol abbiamo avuto tante occasioni per poter non aver questo rammarico, è un peccato ma ci portiamo a casa questa vittoria che ci dà un grande morale anche per il prosieguo della stagione. Bayern, se è quello che ci ...

