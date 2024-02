Immobile concesso dal Comune all’associazione Kore Diventerà casa rifugio per le donne vittime di violenza

che UniCredit ha concesso in comodato d'uso gratuito al Comune Il comodato prevede che la gestione dell'immobile sia affidata a l'assessora Francesca Bottalico - ed esprime una partecipazione dal

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Unda adibire aper ledidi secondo livello. Lo concenderà l’amministrazione comunale di Vigevano al centro antiche lo aveva ricevuto per il periodo di un anno, poi prorogato, nel 2018. Laè una struttura che ospita temporaneamentedied i loro figli minori che non si trovino in pericolo immediato e abbiano necessità di un periodo di tempo limitato per perfezionare il loro percorso di uscita per raggiungere l’autonomia. L’saràa titolo gratuito e le rette giornaliere per lecollocate con oneri a carico ...