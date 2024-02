i reati contestati sono il sequestro di persona a scopo di un incensurato che con l'indagato aveva affari in comune relativi all' dove si contano tra i 10mila e i 15mila immigrati non regolari.

"Immigrati con reati gravi? Espulsi per 20 anni" (Di giovedì 15 febbraio 2024) Un successo il primo mese dell'Ecuador di legislazione speciale contro i narcos Gli omicidi in Ecuador sono crollati del 70% in un mese dopo che il presidente Daniel Noboa ha inviato i militari per arrestare sospetti membri della banda e riprendere il controllo delle carceri in cui i loro leader hanno orchestrato spedizioni di cocaina e pianificato un'ondata di omicidi che aveva fatto precipitare il paese nel caos. Ecuador: gli stranieri con gravi reati saranno Espulsi e per 20 anni non potranno più tornare L'obiettivo delle riforma che si vota domani è quello di liberarsi degli stranieri autori di sicariato, sequestro di persona, estorsione e stupro, vietando di ritorno in territorio ecuadoriano. Messico: AMLO risponde a Carlos Slim che aveva criticato la partecipazione "eccessiva" dell'Esercito nella vita ...

