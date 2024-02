si puo' continuare a tenere aperta una trattativa tra Invitalia e di responsabilita' per il tracollo produttivo dell'ex Ilva e per non ci puo' essere un futuro per l'ex Ilva con Mittal', conclude

Ilva, Mittal-Invitalia: ultimo round prima della rottura. La lettera dei commissari: “Dati su impianti in marcia e materie prime entro il 16” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il tentativo di negoziato tra Invitalia e ArcelorMittal è agli sgoccioli. I legali dei soci di Acciaierie d’Italia hanno ripreso il confronto giovedì mattina ma la situazione è incagliata e le possibilità che si arrivi a un accordo sono giudicate scarse, tanto che l’amministrazione straordinaria per l’ex Ilva resta l’ipotesi principale. Il socio pubblico ritiene che Mittal stia sostanzialmente bluffando e le posizioni esposte negli incontri di lunedì e martedì starebbero lì a testimoniarlo: una manleva sull’operato dei vertici, a iniziare dall’amministratrice delegata Lucia Morselli, e il no a una due diligence dei conti con l’accesso alla dataroom solo in presenza di un nuovo management. Gli avvocati ingaggiati (gli studi Chiomenti per Invitalia e Gianni-Origoni-Grippo per Mittal) ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il tentativo di negoziato trae Arcelorè agli sgoccioli. I legali dei soci di Acciaierie d’Italia hanno ripreso il confronto giovedì mattina ma la situazione è incagliata e le possibilità che si arrivi a un accordo sono giudicate scarse, tanto che l’amministrazione straordinaria per l’exresta l’ipotesi principale. Il socio pubblico ritiene chestia sostanzialmente bluffando e le posizioni esposte negli incontri di lunedì e martedì starebbero lì a testimoniarlo: una manleva sull’operato dei vertici, a iniziare dall’amministratrice delegata Lucia Morselli, e il no a una due diligence dei conti con l’accesso alla dataroom solo in presenza di un nuovo management. Gli avvocati ingaggiati (gli studi Chiomenti pere Gianni-Origoni-Grippo per) ...

