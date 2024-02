Da protagonista del suo docufilm a scrittrice. Ora anche attrice. Ilary Blasi non si ferma e tra un round e un altro in tribunale per il complicatissimo divorzio da Francesco Totti ha anche trovato il tempo di comparire in una pellicola. O almeno così ha raccontato

Ilary Blasi diventa attrice nel nuovo film di Giampaolo Morelli (Di giovedì 15 febbraio 2024) Ilary Blasi diventa attrice. A sceglierla per il suo debutto cinematografico è stato Giampaolo Morelli che l'ha voluta nel suo nuovo film, come documentano le foto pubblicate sui social da entrambi. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di giovedì 15 febbraio 2024). A sceglierla per il suo debutto cinematografico è statoche l'ha voluta nel suo, come documentano le foto pubblicate sui social da entrambi.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza