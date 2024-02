A aziende C CISO C Cloud C corso cybersecurity D Data Protection F formazione I infrastrutture P Guarda il video! Rapporti Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps Analisi

Il video di I p’ me, tu p’ te di Geolier con Rosa Ricci e Pino di Mare Fuori è il più visto di Sanremo 2024 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il video di I p' me, tu p' te di Geolier è il più visto tra quelli delle canzoni del Festival di Sanremo 2024. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di giovedì 15 febbraio 2024) Ildi I p' me, tu p' te diè il piùtra quelli delle canzoni del Festival di

Advertising

Notizie Correlate

Come nasce il fenomeno Geolier : dai video dei rap nella cameretta al primo singolo P’ Secondigliano Il primo Geolier, quello dei freestyle in cameretta a 11 anni, forse già immaginava quello che sarebbe accaduto 12 anni dopo: salire e (quasi) ... (fanpage)

Altre Notizie

Video di Tendenza