Il Venezuela sospende le attività di un ufficio dell' Onu

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il ministro degli Esteri del, Yvan Gil, ha annunciato che il governo ha deciso dire ledi consulenza tecnica'Alto Commissariatoe Nazioni Unite per i diritti umani nel Paese. Lo riporta Telesur. Allo stesso modo, Gil ha riferito che nei prossimi 30 giorni effettuerà una revisione globale dei terminia cooperazione tecnica descritti nella lettera d'intesa firmata con l'. Per questo motivo, ha chiesto che il personale lasci il Paese entro le prossime 72 ore finché non avrà rettificato pubblicamente davanti alla comunità internazionale il suo atteggiamento.

