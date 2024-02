Il Veneto spetta alla Lega Pronti a correre da soli Imposizioni da FdI? In discussione anche il governo

Dopo il flop del Veneto, la Regione Emilia Romagna ha scelto la via "amministrativa"assistito che intende dare attuazione alla valgono come norme nazionali " spetta soltanto ai magistrati o ad un

Fochesato: “Una serata in musica per essere vicini a chi, ogni giorno, si occupa di migliorare il territorio e le condizioni dei più fragili”. ... (sbircialanotizia)

Terzo mandato, le elezioni in Veneto e la candidatura di Zaia. Tajani ribadisce il no azzurro Soppeseremo le due valutazioni e prenderemo una decisione». Ma De Carlo ha anche aggiunto: «Se ci spetta la candidatura in Veneto Assolutamente sì, non solo perché non abbiamo la presidenza di alcuna ...

Lega: "Veneto a noi. In discussione anche il governo". Intervista-bomba Parla Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto, leghista doc e federalista duro e puro ...

I trattori tornano in Veneto contro gli aiuti in ritardo. Oggi a Padova la marcia. Avepa: «Stiamo pagando» Noi chiediamo solo di avere quello che ci spetta, in aggiunta alle altre nostre richieste a ... Per questo Confagricoltura Veneto riunirà 600 imprenditori in assemblea straordinaria, convocata oggi ...