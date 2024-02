Il traguardo Il cronometrista Ferrari a Parigi È nel quartetto delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Lo sport annovera tra i suoi protagonisti non solo gli atleti, ma anche altre figure che, pur non godendo della stessa visibilità, rivestono un ruolo fondamentale in ogni manifestazione, dagli eventi più piccoli fino al massimo pensabile, come i Giochi Olimpici. Tra queste figure spiccano i cronometristi, che insieme con gli atleti hanno compiuto e compiranno sempre un bellissimo percorso fianco a fianco, anche nell’evoluzionediscipline sportive, progredendo nella tecnologia fino a consegnare, ad ogni gara, rilevamenti sempre più precisi sino all’ordine del millesimo di secondo. Si parlava di Giochi Olimpici, ed in previsioneprossimedila Federazione Italiana Cronometristi fornirà quattro suoi componenti a supportogare che scatteranno nella ‘ville lumiere’ il ...