Una scoperta è stata anche poter arrivare in bici e lasciarla all'aeroporto,

Il test all'aeroporto . Parcheggi salati e svincolo rebus: "La pista? Aiuterebbe" (Di giovedì 15 febbraio 2024) di Carlo Casini In attesa del nuovo (e discusso) aeroporto, come funziona il Vespucci? Il nostro tour parte con i mezzi pubblici visti anche l costi salati del Parcheggio: 4 euro ogni 60 minuti fino a 4 ore (e poi 30 euro al giorno). Così è pure l'occasione per testare sia la tramvia che il caro vecchio 5, meno conosciuto della sorella vip su binari, ma che tirando dritto da Soffiano a Nova attraverso il ponte all'Indiano, è una delle poche trasversali dirette delle periferie che raccoglie mezza città. Un servizio sul quale Palazzo Vecchio e Autolinee Toscane dovrebbero prendere nota, replicandolo anche negli altri quadranti . Il 5 spacca il minuto in via di Soffiano: alle 11,15 c'è posto a sedere ed è pulito. Le applicazioni Maps e Movit suggeriscono di scendere in via Pistoiese e proseguire a piedi.

