Il Teatro cerca Casa: Antonella Morea con “Dove c’è il mare” nel centro OmniarteCaserta (Di giovedì 15 febbraio 2024) Caserta. Ispirato al brano di Eduardo de Crescenzo, sabato 17 febbraio alle 19, nel centro delle arti e dello spettacolo OmniarteCaserta, “Il Teatro cerca Casa” mette in scena Dove c’è il mare, con Antonella Morea accompagna dal maestro Vittorio Cataldi. Un omaggio al mare di Napoli con canzoni, poesie e leggende, attraverso le parole di Eduardo, Gibran, Hikmet, Viviani, García Lorca, Ketti Martino, Anna Maria Ortese e i brani di Pino Daniele, Gragnaniello, Dalla, Marini, Ruggeri fra gli altri. “Qualche tempo fa mi trovavo a passeggiare a via Caracciolo persa nei miei pensieri – spiega Morea – e non ho potuto fare a meno di di riflettere su quanto il nostro povero mare sia offeso e ... Leggi tutta la notizia su casertanotizie (Di giovedì 15 febbraio 2024) Caserta. Ispirato al brano di Eduardo de Crescenzo, sabato 17 febbraio alle 19, neldelle arti e dello spettacolo, “Il” mette in scenac’è il, conaccompagna dal maestro Vittorio Cataldi. Un omaggio aldi Napoli con canzoni, poesie e leggende, attraverso le parole di Eduardo, Gibran, Hikmet, Viviani, García Lorca, Ketti Martino, Anna Maria Ortese e i brani di Pino Daniele, Gragnaniello, Dalla, Marini, Ruggeri fra gli altri. “Qualche tempo fa mi trovavo a passeggiare a via Caracciolo persa nei miei pensieri – spiega– e non ho potuto fare a meno di di riflettere su quanto il nostro poverosia offeso e ...

