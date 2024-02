Il Settebello strappa il passa per la finale Mondiale

Il Settebello strappa il passa per la finale

(Di giovedì 15 febbraio 2024) AGI - Ilin. L'Italia della pallanuoto maschile ha sconfitto la Spagna 8 a 6 in semie ora si giochera il titolo iridato contro la vincente di Croazia-Francia. Eccellente prestazione delsia sotto l'aspetto tecnico che tattico. Gli azzurri, dopo un primo tempo difficile concluso sull'1 a 1, hanno fatto la differenza nel secondo parziale al termine del quale hanno goduto di un vantaggio di due reti. I ragazzi del cittì Sandro Campagna hanno poi allungato nel terzo periodo (6-3) per poi resistere al ritorno degli spagnoli nel quarto ed ultimo tempo. Ottimo la performance del portiere Marco Del Lungo. Doppietta per il capitano Francesco Di Fulvio, Andrea Fondelli e Francesco Condemi, e goal per Lorenzo Bruni e Alessandro Velotto. La...