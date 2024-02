Il Settebello strappa il pass per la finale Mondiale

Il Settebello strappa il pass per la finale

(Di giovedì 15 febbraio 2024) AGI - Ilin. L'Italia della pallanuoto maschile ha sconfitto la Spagna 8 a 6 in semie ora si giocherà il titolo iridato contro la Croazia, che ha battuto la Francia. Eccellente prestazione delsia sotto l'aspetto tecnico che tattico. Gli azzurri, dopo un primo tempo difficile concluso sull'1 a 1, hanno fatto la differenza nel secondo parziale al termine del quale hanno goduto di un vantaggio di due reti. I ragazzi del cittì Sandro Campagna hanno poi allungato nel terzo periodo (6-3) per poi resistere al ritorno degli spagnoli nel quarto ed ultimo tempo. Ottimo la performance del portiere Marco Del Lungo. Doppietta per il capitano Francesco Di Fulvio, Andrea Fondelli e Francesco Condemi, e goal per Lorenzo Bruni e Alessandro Velotto. La ...

