Il ruolo di famiglie e insegnanti

Gli insegnanti, dal loro versante, sono soprattutto occupati a che richiede comunque competenze, mentre le famiglie demandano mentre le famiglie demandano alla scuola il loro fondamentale ruolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In questo mese ricorre la Giornata internazionale contro il bullismo ed il cyberbullismo. Tale evento è stato occasione della visione di un’interessante serie di cartoni animati, i "Supererrori", che con un tono brillante e divertente illustra i pericoli di Internet: cyberbullimo e cyberstalking, diffusione di fake news, denigration, doxing (cioè diffusione di dati personali), truffe e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Noi abbiamo riflettuto sul fatto che i vari social siano responsabili dell’uso erroneo che se ne fa, dato che i divieti per i minori sono facilmente aggirabili, ma ci sembra che non sia stato chiamato in causa l’intervento educativo dei genitori ed in generale degli adulti. Infatti, alcune volte, basterebbe un dialogo più profondo ed attento ed una maggiore osservazione da parte di, educatori per non "cadere nella ...