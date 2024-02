"Noi di Sisal abbiamo stilato una classifica con Paolo Bonolis, già al Festival nel 2005 e nel 2009, favorito per un ritorno trionfale in Rai. Non sono però escluse new entry come Laura Pausini,

Il ritorno di Paolo Bonolis in Rai fa tremare tutti, ma Sonia Bruganelli tiene i freni tirati (Di giovedì 15 febbraio 2024) Ci sono voci che Paolo Bonolis stia pensando di tornare alla Rai, ma sembra che la sua ex moglie, Sonia Bruganelli, non sia totalmente d'accordo. Scopriamo insieme cosa sta succedendo. Alberto Dandolo, noto giornalista, ha recentemente rivelato alcune novità sulla vita professionale di Paolo Bonolis. Secondo lui, Bonolis avrebbe intenzione di fare un grande cambiamento. Si vocifera che il famoso conduttore stia pensando di ritornare alla Rai in cerca di nuove sfide. Bonolis e la Rai: un ritorno possibile? In base a quanto raccolto da Dandolo, sembra che Bonolis voglia tornare a condurre il Festival di Sanremo e riproporre uno dei suoi programmi di punta, "Il senso della vita". Questa notizia sembra aver destato ... Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali (Di giovedì 15 febbraio 2024) Ci sono voci chestia pensando di tornare alla Rai, ma sembra che la sua ex moglie,, non sia totalmente d'accordo. Scopriamo insieme cosa sta succedendo. Alberto Dandolo, noto giornalista, ha recentemente rivelato alcune novità sulla vita professionale di. Secondo lui,avrebbe intenzione di fare un grande cambiamento. Si vocifera che il famoso conduttore stia pensando di ritornare alla Rai in cerca di nuove sfide.e la Rai: unpossibile? In base a quanto raccolto da Dandolo, sembra chevoglia tornare a condurre il Festival di Sanremo e riproporre uno dei suoi programmi di punta, "Il senso della vita". Questa notizia sembra aver destato ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza