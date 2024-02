Il riso al manzo coltivato è il nuovo superfood ibrido nato in Corea

Non ha la pretesa di finire in breve tempo sulle tavole di tutto il mondo, ma i ricercatori sudcoreani della Yonsei University che hanno sviluppato ... (gamberorosso)

L’ambizione del romanzo è essere un sorriso dal grande appetito

E i luoghi comuni? Ma come no, con quanto affetto io li avvicinai, e quanto affetto riversarono su di me dalle ampie imboccature di brocche ... (linkiesta)