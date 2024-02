arena a San Siro dopo l'abbattimento del Meazza ai paletti green a San Siro dopo l'abbattimento del Meazza ai paletti green del delle squadre a San Donato e Rozzano fino al rilancio di un restyling

(Di giovedì 15 febbraio 2024)manovre ine aree verdi, potature e piantumazioni di primavera per quasi 75 mila. Al lavoro sono i giardinieri della cooperativa sociale "La Goccia", che si sono dedicati in questi giorni agli alberi di via Napoli e alla potatura delle piante di tutti i giardini scolastici. II report dell’attività in una nota dell’amministrazione comunale e del sindaco Elisa Balconi: "Un intervento importante che ha come primo obiettivo la sicurezza: le potature sono state pianificate anche a seguito di segnalazioni che ci sono arrivate dalla cittadinanza. Naturalmente la cura del verde ha anche l’obiettivo diesteticamente il contesto urbano". Non solo taglio. Sono già state eseguite, e proseguiranno nelle prossime settimane, piantumazioni di nuovi alberi. "28 nuove essenze - così una nota comunale - ...

“Dopo anni di tentennamenti, di progetti impossibili e senza soldi, di non soluzioni, Nardella è tornato a più miti consigli: ammodernare il ... (sportface)

«Per la riqualificazione delle Mura urbiche e dell?area del Circolo Tennis di Lecce c'è una bozza di progetto ma non ci sono i fondi». A dare la ... (quotidianodipuglia)

Restyling del Ponte Zambeccari . Cantieri completati entro fine marzo: "In anticipo sulla tabella di marcia" Il cantiere per i lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Zambeccari chiuderà i battenti alla fine di marzo. Le opere sono in dirittura d’arrivo e da gennaio si sono concentrate sulla ...

Il restyling del “green“ parte dai grandi parchi. In cassa 75mila euro per abbellire il centro La cooperativa sociale "La Goccia" ha effettuato potature e piantumazioni per un totale di 75 mila euro nei parchi e nelle aree verdi di Cassina de Pecchi. L'intervento mira a garantire la sicurezza e ...

Erosione, interventi per 17 milioni a Montemarciano e Falconara: ripascimento e scogliere MONTEMARCIANO - Partite ieri mattina le grandi manovre per la difesa del litorale di Marina di Montemarciano. Un evento, atteso da svariati anni. Ieri, finalmente, in molti hanno potuto notare ...