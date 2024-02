Il rabbino capo di Roma contro Ghali | «Parlare di genocidio sarebbe un messaggio di pace?» E su Israele-Hamas «basta ambiguità» anche in Vaticano

Oggi, a qualche giorno di distanza, a intervenire sulla vicenda con le sue riflessioni è il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni. In una lettera a Repubblica , il leader religioso non lesina

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Non si è esaurita la coda di polemiche post-Festival di Sanremo per l’appello lanciato dasul palco dell’Ariston nella serata finale a «fermare il» a Gaza. Quel monito, fatto «suggerire» dallo strano alieno che lo accompagnava durante tutta la kermesse musicale, ha fatto discutere, attratto applausi e condivisioni, critiche e prese di distanza. Così come il testo della canzone dell’artista, Casa mia, che includevai versi implicitamente rivolti a Gaza: «Ma come fate a dire che qui è tutto normale / Per tracciare un confine / Con linee immaginarie bombardate un ospedale / Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane». Oggi, a qualche giorno di distanza, a intervenire sulla vicenda con le sue riflessioni è ildi, Riccardo Di Segni. In una lettera ...