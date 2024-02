L'analisi fatta nei confronti del PSG e del suo impatto in Champions League: troppo poco per essere all'altezza della situazione "Sappiamo quanto sia difficile ottenere un vantaggio in Champions League e ora ce l'abbiamo fatta. Adesso

Il Psg sta imparando troppo lentamente per sentirsi al sicuro in Champions League (Di giovedì 15 febbraio 2024) L’analisi fatta nei confronti del PSG e del suo impatto in Champions League: troppo poco per essere all’altezza della situazione «Sappiamo quanto sia difficile ottenere un vantaggio in Champions League e ora ce l’abbiamo fatta. Adesso dobbiamo andare avanti, continuare a lavorare come una squadra. Andremo lì per vincere e qualificarci per i quarti di finale»: Kylian Mbappé ha abbastanza esperienza per dare il giusto peso alla vittoria di ieri sera del suo Psg sulla Real Sociedad. In pratica, il fuoriclasse francese sa quante siano state le difficoltà per ottenere un rassicurante 2-0, al quale lui ha offerto il tradizionale contributo di qualità e un surplus più di determinazione. Nei primi 45 minuti, contrassegnati da un atteggiamento aggressivo e funzionante da parte della squadra iberica, lui ... Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di giovedì 15 febbraio 2024) L’analisi fatta nei confronti del PSG e del suo impatto inpoco per essere all’altezza della situazione «Sappiamo quanto sia difficile ottenere un vantaggio ine ora ce l’abbiamo fatta. Adesso dobbiamo andare avanti, continuare a lavorare come una squadra. Andremo lì per vincere e qualificarci per i quarti di finale»: Kylian Mbappé ha abbastanza esperienza per dare il giusto peso alla vittoria di ieri sera del suo Psg sulla Real Sociedad. In pratica, il fuoriclasse francese sa quante siano state le difficoltà per ottenere un rassicurante 2-0, al quale lui ha offerto il tradizionale contributo di qualità e un surplus più di determinazione. Nei primi 45 minuti, contrassegnati da un atteggiamento aggressivo e funzionante da parte della squadra iberica, lui ...

