Il propagandista “indipendente” e il “pacifico” dittatore | il fact-check sulle bugie dell’ultima intervista Putin-Carlson

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Quello che segue è un estratto dell’articolo diing originariamente pubblicato il 9 febbraio 2023 dai colleghi di VoxUkraine, tradotto in italiano e adattato dalla redazione dia. Ogni aggiunta utile a contestualizzare l’articolo è stata segnalata tra parentesi. La macchina della propaganda del Cremlino sperimenta costantemente nuovi modi per diffondere narrazioni che giustifichino l’invasione in Ucraina e i crimini di guerra a questa connessi. La campagna di disinformazione non circola solo in Ucraina e Russia, ma anche nei Paesi occidentali. Per dare maggiore legittimità alle proprie parole, utilizza pseudo-esperti e personalità pubbliche di provenienza occidentale ma con simpatie per la Russia. È il caso ad esempio dell’ex presentatore di Fox News Tucker, che ha annunciato ...