Il primo birrificio condiviso d’Italia Nel boccale solo ricette artigianali

in Lombardia, dove Baladin ha acquistato nel 2022 quella che diventerà la sede di Open Hub , il primo birrificio condiviso d'Italia, con produzione gestita dal team Baladin che assicurerà alti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Al civico 3 di viale delle Industrie c’è uno stabilimento praticamente mai utilizzato per la produzione di birra. Ha una capacità di “spillare“ fino a 100mila ettolitri all’anno. Ben oltre i piani di Teo Musso, fondatore delagricolo Baladin. “Il cantastorie“, tradotto in piemontese. È lì che nasce la storia di Musso. A Piozzo, in provincia di Cuneo, davanti alle Langhe. Una “fabbrica“ di birra in territorio di vino. La prima rivoluzione è nel 1986, quando nasce. Dieci anni dopo inizia a produrre birra artigianale, quella "da mettere il naso nel bicchiere" portandola nel mondo della ristorazione. E oggi "diamo da bere a più di due milioni di persone in 47 Paesi nel mondo", coltivando oltre 300 ettari di terreno e producendo in casa il 95% della filiera. Ma "oggi – la constatazione di Musso – la birra artigianale è ancora poco conosciuta, per questo ...