Il piazzale per il monastero Pedonale con verde e sedute

saranno presenti altri 5 carri provenienti da Dronero, Monastero pomeriggio si brucerà il "ciciu" simbolo dell'inverno che sta per In piazzale Unità d'Italia sarà invece operativo il luna park,

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il primo progetto bocciato dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali, un secondo ormai quasi pronto, i finanziamenti già sul piatto, frutto di una convenzione per l’ampliamento di un polo logistico sulla Cassanese: per la piazza della Chiesa di san Francesco, il gioiello storico e architettonico del borgo, restauro ormai vicino. L’intervento prevede il rifacimento delesterno al vecchio, con pedonalizzazione, ripavimentazione, arredi,. Ma anche il rifacimento del tetto del complesso e l’adeguamento dell’impiantistica, in particolare illuminazione e antintrusione. Tutto costerà quasi 400 mila euro, messi a disposizione in seno alla convenzione per il potenziamento del polo logistico ex Vercesi. "Speriamo - così l’assessore comunale Angelo Caterina - di poter partire quanto prima". Un ...