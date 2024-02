Il piano disumano pensato da Israele per i profughi di Rafah | robe da far rabbrividire i gerarchi nazisti

Gli racconto un passato figlio dell'odio e del rancore disumano e La democrazia si perde pian piano, nell'indifferenza generale, Sono arrivate altre esigenze, la gente ha pensato all'arricchirsi,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Uno ci prova a spruzzare un pizzico di ironia sulle notizie, ci prova anche solo per alleggerire i toni. Cercare qualcosa di kafkiano e grottesco però non è facile, specialmente quando l'orrore della realtà supera di gran lunga i confini dell'immaginazione. Comodamente seduti davanti al computer, o

Guerra Israele–Hamas, telefonata Meloni-Schlein sul Medio Oriente. LIVE Dopo il colloquio tra la premier e la segretaria del Pd alla Camera passa l'impegno sul cessate il fuoco della mozione dem. Tajani chiede a Israele di "evitare rappresaglie contro la popolazione civil ...

Gaza, pronto il piano di evacuazione di massa di Rafah. Tajani: “Reazione spropositata di Israele, non tutti i palestinesi sono Hamas” Circa 375mila tende sparse in 15 luoghi diversi lungo la costa di Gaza per accogliere la popolazione da sfollare dalle città. Così da poter procedere con i bombardamenti e l’operazione di terra a Rafa ...

Pnrr, Biondi, più opportunità per le aree interne "Il Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc) ha integrato con risorse nazionali gli interventi del Pnrr per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. (ANSA) ...