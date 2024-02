Il petrolio è in calo a New York a 76 | 45 dollari

Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni scendono dello 0,25% a 76,45 dollari al barile. .

Sono in lieve calo questa mattina i prezzi del petrolio . Il Wti americano cala dello 0,1 per cento a 77,77 dollari al barile mentre il Brent arretra ... (quotidiano)

Petrolio, IEA: domanda globale crollerà del 50% nel 2024 I prezzi del petrolio scendono a causa della previsione per cui la domanda globale nel 2024 crescerà alla metà del tasso dell’anno scorso.

Borsa: Europa in rialzo a meta' seduta, a Milano (+0,9%) sprint Prysmian e Stellantis Debole il comparto bancario. Vira in positivo il gas (+2,6%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 feb - Si muovono in rialzo le Borse europee a meta' seduta in una giornata ricca di indicat ...