Torna subito in campo per il turno infrasettimanale la Sir Susa in campo per il turno infrasettimanale la Sir Susa Vim Perugia che è un campo complicato dove diverse squadre hanno fatto fatica e

Il Perugia fatica ma torna alla vittoria. Decide il colpo di Seghetti nel finale (Di giovedì 15 febbraio 2024) I giovani di Formisano, Polizzi e Seghetti, tolgono le castagne dal fuoco e regalano al Perugia tre punti fondamentali contro la Fermana che consentono ai biancorossi di restare in scia alla Carrarese e a 7 punti dalla Torres in vista dello scontro di domenica. È stata dura, perché alla solita emergenza si è aggiunta l’assenza di Sylla che ha cambiato il volto del Perugia nel ritorno e rimischiare le carte non era facile. Il Grifo prova per tutta la gara a sfondare la barriera della Fermana, esponendosi a qualche rischio, ma nel primo tempo Furlanetto ci mette una pezza ma nulla può in finale di match con un Perugia giovanissimo in campo quando Polizzi crossa dalla destra e Seghetti trova la rete che mancava dal ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) I giovani di Formisano, Polizzi e, tolgono le castagne dal fuoco e regalano altre punti fondamentali contro la Fermana che consentono ai biancorossi di restare in sciaCarrarese e a 7 punti dTorres in vista dello scontro di domenica. È stata dura, perchésolita emergenza si è aggiunta l’assenza di Sylla che ha cambiato il volto delnel ritorno e rimischiare le carte non era facile. Il Grifo prova per tutta la gara a sfondare la barriera della Fermana, esponendosi a qualche rischio, ma nel primo tempo Furlanetto ci mette una pezza ma nulla può indi match con ungiovanissimo in campo quando Polizzi crossa ddestra etrova la rete che mancava dal ...

