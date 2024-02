Il personaggio Antenucci è tornato | Ne avevamo bisogno | vietato fermarsi»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Un digiuno lungo quattro mesi e mezzo era diventato un peso insopportabile da sostenere per Mirco, un giocatore che da sempre vive per il gol. Il capitano della Spal era andato a segno nelle prime giornate del girone di andata contro Vis Pesaro e Cesena, quando sulla panchina biancazzurra sedeva mister Di Carlo. La gestione Colucci evidentemente non ha portato fortuna ad Ante7,a ruggire proprio nel giorno del ritorno su Di Carlo. Manon si è accontentato della rete decisiva realizzata al Mazza con la Recanatese, concedendo il bis pochi giorni dopo sul campo del Pescara con un preciso diagonale. E adesso il numero 7 non ha più intenzione di, trascinando la Spal fuori dalle sabbie mobili. "Il nostro obiettivo era riuscire a dare continuità ai tre punti conquistati in casa venerdì ...